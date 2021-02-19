殘忍殺妻分屍裝箱 凶嫌見女兒坦承「我錯了」

桃園一對夫妻離婚時，妻子承諾分一半財產給丈夫，之後兩人再婚，妻子沒實踐承諾，丈夫一怒之下，竟持刀砍死妻子，還將她分屍7塊。女兒找不到母親，發現浴室滿地血跡，父親房中還有奇怪的麻布袋，心中不安的她拎著麻木袋到派出所報案，員警打開一看，赫然發現裡面竟裝著母親的頭顱。

陳登科因財產問題，狠心將簡姓髮妻殺害分屍。（中時資料照 蔡依珍攝）

桃園男子陳登科與簡姓妻子結婚30年，2016年兩人離婚，隔年又破鏡重圓。離婚時簡女曾承諾轉移一半財產給陳男，但兩人又辦結婚，簡女因此認為沒必要轉財產，讓陳男心生不滿，兩人經常為此爭吵，簡女搬出去跟女兒住。

慘遭殺害的簡姓婦人最後身影。(圖/中天提供)

2018年5月25日，陳男再度要求簡女回家討論財產分配，又是一場爭吵，這回陳男一怒之下竟拿料理刀朝妻子頭部猛砍，在她倒地後用手摀住口鼻致死，之後將遺體拖進浴室，用料理刀、鐵鎚將遺體切成7塊分裝，臟器放進冰箱最底層冷凍櫃，其他裝在麵粉麻布袋藏在二樓房間床墊後方、三樓倉庫雜物堆。

女兒返家找不到媽媽，發現她手機最後聯絡的人是爸爸，於是到爸爸家尋找，結果發現浴室滿地是血，還有刀子、鐵鎚等工具，陳男還騙女兒說媽媽自殘留下血跡後離開。

女兒越想越不對，隔天趁爸爸外出，到他2樓房間尋找，發現床墊後面有奇怪的麻布袋，她拎著麻布袋到派出所尋求協助，員警打開一看，裡面竟然是簡女的頭顱。

陳登科審訊時，辯稱簡美珠是被「木頭阿姨」所殺與分屍，一審桃園地方法院函請衛福部桃園療養院鑑定，認定精神心智並無異狀，桃園地院認為，陳登科犯案手法凶殘，毫無悔意，沒有值得同情之處，若僅科處無期徒刑，不足以評價他犯罪的罪責，依殺人、毀損屍體等罪判處死刑。

案經上訴，二審由審理。陳登科辯稱是「木頭阿姨」殺害妻子並分屍，但認為，陳登科案發後遭逮坦承殺妻，全案事證也顯示陳登科犯行明確。

上訴二審，台灣高等法院合議庭審酌陳登科智力中下，因一時氣憤犯案，與計畫性的謀財奪命並不相同，並曾向檢察官坦承犯了大錯，並非毫無悔意。考量陳登科已近70歲，若處以無期徒刑，足使陳登科終身與社會隔絕，足以防禦他對社會所生的潛在危險，死刑並非唯一而無可替代的處罰，改判無期徒刑。

此案目前上訴到最高法院審理中。

(中時新聞網)