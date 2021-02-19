挺富采 友達加碼買進 市值逾3億 17:202021/02/19 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富采投控（3714）1月營收步入雙增軌道，大股東友達（2409）19日公告，透過旗下子公司隆利投資，加碼富采投控3,615張持股，市值超過3億元，累計友達集團相關子公司持有富采6.83％股權，穩居第一大股東，隨著mini LED開案量今年步入成長期，友達以實際行動力挺富采。 富采1月營收步入月增、年增的雙增軌道，單月營收達23.14億元，年增幅度達43％。 三管齊下 全國電年營收拚200億 傳產大股東掏腰包 買回自家股 (工商 ) #友達 #富采投控 #富采 #月營收 #雙增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 16檔外資連買 紅包行情續燒 04:102021/02/19 證券．權證 《觀光股》春節業績開紅盤 晶華登2個月高價 11:422021/02/19 財經 13檔營收創高 法人按讚 04:102021/02/19 證券．權證 1月定期定額個股台積電狂勝 穩居第一 12:022021/02/19 財經 台灣權王－業績掛帥 台達電、愛普權證旺 04:102021/02/19 證券．權證 砸逾300億美元，入股美3公司 沙國主權基金豪買電玩股 04:102021/02/19 全球財經 《集中市場》大咖推倒金牛 外資連2賣 15:232021/02/19 財經 運價高檔 長榮、萬海揚帆 04:102021/02/19 證券．權證 台股跌幅收斂週線連2紅 櫃買中小型股活潑 14:272021/02/19 財經 富邦醴仁 瞄準仁愛路換屋需求 04:102021/02/19 證券．權證 《觀光股》雲品調整宴會事業經營模式 新店頤品4月底熄燈 07:452021/02/19 財經 財經熱門新聞 孟晚舟引渡案加拿大表態 檢方：川普已下台讓此案不涉政治 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 證交所公告2/10～16台股休市 2/20補班不交易 - 財經 破天荒 遠雄房地產首度對外接案 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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