富采投控（3714）1月營收步入雙增軌道，大股東友達（2409）19日公告，透過旗下子公司隆利投資，加碼富采投控3,615張持股，市值超過3億元，累計友達集團相關子公司持有富采6.83％股權，穩居第一大股東，隨著mini LED開案量今年步入成長期，友達以實際行動力挺富采。

富采1月營收步入月增、年增的雙增軌道，單月營收達23.14億元，年增幅度達43％。

三管齊下 全國電年營收拚200億
傳產大股東掏腰包 買回自家股

(工商 )

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