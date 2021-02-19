美國財政部長耶倫18日在受訪時表示，現階段將維持川普政府對華加徵關稅，希望中國繼續履行承諾，美將評估如何以合適的方式向前走。另外，美國商會17日發佈的一項報告顯示，美中全面脫鈎將給美國帶來數千億美元的巨大損失，美航空、半導體、化工、醫療器械等行業將遭受重創。中國外交部發言人華春瑩呼籲，希望美方糾正錯誤做法。

中國外交部今天召開例行新聞發布會，華春瑩表示，中方注意到有關的報導，對於美國上屆政府發動對華貿易戰，美國國內一直有不少反對的聲音，認為這種做法不但解決不了美國自身的問題，反而會使美國自己的企業和消費者買單。

華春瑩指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家，這已經為大量的事實所證明，美國商會的這份報告也再次印證了這一點，同中國脫鈎就是同機遇脫鈎，同未來脫鈎，同世界脫鈎。

華春瑩強調，中方希望美方傾聽工商企業界和國內外有識之士的呼聲，糾正有關的錯誤做法，同中方一道加強對話溝通，在相互尊重、平等互利的基礎上，擴大經貿合作，妥處經貿分歧，推動中美經貿關係健康穩定發展。

(中時 )