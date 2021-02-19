【旅遊經 洪書瑱報導】

「烏來」一直以來都是北台灣賞櫻的地點之一，也是著名的溫泉區，相傳「烏來」一詞原為泰雅族原住民的用語，意思是「溫泉」，烏來位於水源保護區，居民以泰雅族居多，南勢溪和桶後溪交流處，此處兩側山峰高聳，溪流蜿蜒而過，形成峻秀的山水奇景，以溫泉、臺車、瀑布和雲仙樂園等聞名。

活動於3月6日自上午9時至12時登場，活動限額20名，每位收費300元，包含單趟台車費用，未含餐飲費用，內容將由烏來在地文史工作者帶領，實地踏訪了解早期台車興盛時期的路線網絡，走訪烏來老街、搭乘烏來台車、參觀烏來林業生活館並回溯台車肩負的運輸重任與昔日繁榮的景象，開啟一段烏來台車的文化、信賢步道健行之旅。烏來台車的興築時點早在日治時期，三井合名會社為開發烏來山林，以搬運木材及伐木器材所需為由，開闢了「烏來至信賢地區」的台車軌道。這段以信賢作為台車運木起點的歷史，乃至於後來台車路線從信賢延伸到福山，並增設烏來至孝義、桶后等台車路線，都具有指標性的意義與價值。

可惜隨著公路交通的普及，台車道路逐漸沒落，部分原為台車道的路線則已拆除或開闢成公路。烏來瀑布通往信賢吊橋的途中，右側陡峭的山壁上，依稀可見當年台車道行經時所闢的隧道，所遺留的建造痕跡也都成為烏來台車歷史軌跡的最佳見證。

除了走訪烏來區信賢步道，體驗山林之美及感受森林浴及芬多精，認識烏來台車的前世今生及純樸美麗、擁有泰雅文化底蘊的烏來原鄉，是一場兼具文化、生態的知性小旅行。

相關訊息可至「台車清遊-烏來林業生活館」粉絲專頁查詢！

(中時新聞網)