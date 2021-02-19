張素華（右前1）舉辦多場大型戶外藝術活動，打響地方知名度，縣長徐榛蔚（右前2）場場到場參與肯定。（王志偉花蓮傳真）

花蓮縣9個農會農事小組長及會員代表改選，周日投票，因農會會員代表選舉結果，攸關後續改選理事會聘總幹事，從以往經驗來看，會員代表登記人數是觀察選情「指標」之一，其中，富里鄉經過去年底鄉長罷免案，投票結果雖為否決，但地方派系角力戰延伸到農會改選，富里鄉農會應選34名會員代表，有50人登記參選，熟悉當地派系人士直指，「選情相當詭異」。

花蓮縣9個農會農事小組選舉，將選出131席農事小組長、332席會員代表，後續選出理事、監事，再由理事會聘任總幹事。因會員來自地方基層農民，「跟誰交情好」，各陣營非常清楚，因此有意參選總幹事人馬，早已與有意參選農民「搏感情」，好讓後續理監事選舉以及聘任總幹事能順利產生。其中富里鄉農會登記參選有50人、應選出34席，農會代表選情緊張。

富里鄉農會選舉是罷免鄉長延長賽，因不滿富里鄉長陳榮聰施政作為，去年富里鄉民發動罷免案，一連串連署、請託、造勢，在地方小鎮引起軒然大波，11月間舉行投開票的結果，同意票雖較不同意票數多，但未達投票人總數1／4門檻，罷免投票被否決。現任農會總幹事張素華、鄉長陳榮聰因地方用地以及選舉恩怨等埋下導火線，雙方陣營持續纏鬥，因農會改選在即，再加上參選會員代表人數「異常」，地方已瀰漫濃厚選戰煙硝味。

另外玉溪農會因地方派系長年鬥爭，農會選舉總是牽扯派系恩怨，本屆有3方人馬出現鬥爭，包括現任鎮長、前任鎮長以及舊農會派系3方都傳介入運作，現任農會總幹事蔡宗翰是前副縣長蔡運煌之子，後來傳出派系認同下，才讓這場選舉恢復平靜。

完成登記的各級農會總幹事有：花蓮縣農會官俊彥、花蓮市農會蔣淑惠、吉安鄉農會張德奇、新秀鄉農會楊焜棟、瑞穗鄉農會黃盛皇、鳳榮農會黃榮和、光豐農會張明發、玉溪農會蔡宗翰、富里農會張素華、壽豐鄉農會張啟祥。

(中時 )