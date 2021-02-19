中科院一架編號MU-1611的騰雲無人機，18日晚間控制系統異常，墬毀在台東活水湖樹林中。兩度目睹墜機意外的嚴先生說，飛機沒砸到就是命大，不會去簽樂透。(蔡旻妤攝)

半年內連續2次目擊戰機失事，這種巧合比中樂透還難！18日晚間發生中科院騰雲無人機墜毀在台東活水湖失事意外，報案人是1位熱愛釣魚的嚴先生，其中特別的是，在2020年9月底，志航基地F5戰機墜海失事，他也剛好在附近釣魚，全程目擊現況，這次則是差幾公尺就小命不保，他苦笑說，這種事還是少碰比較好。

造價2億元、機翼長達18公尺的中科院騰雲號無人機，18日直接墜毀在距離志航基地不到1公里的台東市活水湖旁，大批軍警趕到封鎖現場，進行後續的搜索和吊掛。

報案人是市民嚴先生，他表示當時和朋友就在湖畔釣魚，看到1架大型無人機直直朝自己飛來，嚇得魂飛魄散，還聽到引擎疑似故障的聲音，隨後在距離釣竿不到5公尺、從他頭上飛過，並撞斷多棵樹木，隨即發出轟然巨響，不遠處就冒出火光，而機身也斷裂多節，他起先愣住，發現自己幸運撿回一條小命後，趕緊拿起電話報案。

神奇的是這位熱愛釣魚的嚴先生，竟然不是第1次目擊飛機失事，去年10月29號志航基地F5-E戰機，在市郊的伽路蘭海域墜海失事，當時一大早，他也剛好在海邊釣魚，全程目擊失事過程，半年內接連2次，他自己都覺得「有點奇怪」，這種奇遇比中樂透或是被閃電打到更罕見。

在一家公司擔任不斷電系統服務人員、今年48歲的嚴先生說，兩次飛機墜毀都把他嚇得六神無主，前一次看著飛行員吊掛上來，又聽聞飛行員不幸罹難，心裡相當難過，更慘的是，事發2個月後，他不管到哪釣魚，幾乎都槓龜；這次改到活水湖，更是差點送命，朋友建議他去買樂透，不過他自嘲沒有偏財運，「沒被飛機砸到算好命了！」他說不會去買樂透，更不希望有第3次目擊機會，如果真的如此，「那就只好封竿，再也不釣魚了」。

然而附近的民眾表示，其實不時都會見到無人機在附近飛行，因為這架飛機聲音不算小，機身樣子也很特別，非常引人注目。所幸這台無人機墜落在人煙稀少的活水湖，若是角度偏離，就會在市區密集住宅區墜毀，後果將不堪設想。

(中時 )