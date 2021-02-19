苗栗市1間餐飲店的流浪狗愛心捐款箱17日遭竊，店家調閱監視器發現是大年初六凌晨4時許，1名陌生男子闖入攤位，摸走擺在桌上的捐款箱，雖然捐款金額不多僅約4、500元，但店家認為偷竊行為不可取，怒將監視器畫面po網，希望竊嫌將捐款箱及款項歸還，也呼籲周遭店家注意財務以免遭竊。

苗栗市1間餐飲店做公益，在攤位區桌上擺放流浪狗愛心捐款箱，不料卻成竊嫌下手的目標，大年初六1名男子鬼鬼祟祟掀開攤位區的門簾，在裡面張望後發現桌上有1個捐款箱便順手拿走，直到店家準備開門營業，發現捐款箱不見，調閱監視器才發現遭竊。

店家表示，平常捐款箱都會收起來，但過年期間忘了收，年輕男子凌晨掀開攤位的門簾，看見店內無人，便下手行竊捐款箱，那些捐款都是要捐給流浪狗的，沒想到被偷感到傻眼。

店家指出，之前也有聽聞附近某店家的捐款箱被偷，因此po文提醒其他店家要注意，並且已報警處理，警方有調閱沿線監視器，但竊嫌都是走路行動沒有交通工具，恐怕追查上會有難度，po文也是想呼籲竊嫌把捐款箱及款項歸還，別年紀輕輕就有前科。

網友看見店家po文紛紛表示「此人的行為真的很可惡」、「這位年輕人這次踢到鐵板了」、「現在的年輕人真的不能給機會，只是讓他再一次有可以偷的機會而已」、「看了真的很痛心」。

(中時 )