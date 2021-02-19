全台擁有2.57萬坪土地的潤泰全（2915），將全力活化資產。其中位於新竹的新豐土地，緊鄰新豐松林國小，學校計畫擴建校舍，因此擬以新竹縣府所擁有的843.36坪土地，與潤泰全交換土地。

潤泰全球公司副總經理李天傑表示，潤泰全為協助解決新豐鄉松林國小校舍不足的問題，潤泰全球擬將所持有的新竹縣新豐鄉泰豐段219地號面積約898.88坪土地，與新竹縣政府所有的新竹縣新豐鄉坪頂段1068地號，面積約843.36坪，辦理土地交換。

李天傑表示，有關土地價值估價方式，潤泰全同意由新竹縣政府指定估價師事務所辦理估價。估價結果須經潤泰全董事會通過後，新竹縣政府得送新竹縣縣有財產審議委員會進行評定。

李天傑表示，本案依估價結果，作為交換土地之成本依據。若潤泰全土地估價金額，比新竹縣政府土地估價金額高，經潤泰全董事會通過後，其差額部分則無償捐給新竹縣政府。待估價完成後，潤泰全將再召開董事會決議相關文件，並視估價結果依規定辦理公告。

李天傑表示，至於交換回來的坪頂段1068地號843.36坪土地，潤泰全計畫伺機活化，待價而估。

潤泰全潤泰全已轉型為控股公司型態，包括紡織貿易、零售事業、網銷事業、台灣量販事業、壽險事業轉投資南山人壽等。去年營收27.36億元，年減21.51％；不過受惠坐擁南山人壽的金雞母，獲利大爆發，累計前三季大賺78.41億元，EPS達14.73元。

(工商 )