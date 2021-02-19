外媒引述消息人士說法指出，IBM正在研究出售華生健康事業（Watson Health business）的可能性，以因應藍色巨人在新任執行長領導下，致力簡化事業、提振雲端運算競爭力的策略。

知情人士透露，IBM考慮的選項包括出售予一家私募業者或是同業，也可能與一家空白支票公司合併。該事業採用人工智慧（AI）技術協助醫院、保險業者與藥廠管理自家數據，年營收約10億美元，但目前尚未獲利。

華生健康事業旗下品牌包括分析乳房攝影術與核磁共振（MRI）的Merge Healthcare、協助病患溝通的Phytel、分析複雜健康數據的Truven Health Analytics。不過尚不清楚此案能否成局以及銷售價格。

過去幾年華生健康事業曾是IBM積極發展的重點之一，看好日益成長的保健市場商機，促使IBM大舉投資華生，併購多家保健相關事業納入華生麾下，希望結合龐大的病患數據，利用演算法分析出有用資料。然而，華生業績卻不盡人意，部分歸因於醫師對於使用人工智慧的意願低迷。

根據FactSet資料，IBM在2016年以26億美元收購Truven，2015年各以近10美元、2.3億美元買下Merge Healthcare、Phytel。

(工商 )