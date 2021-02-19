胡宇威、葉星辰主演東森電視戲劇《王牌辯護人》熱播中，劇中馬念先被通緝逃犯持刀脅持，隨後遭車追撞壓在車底命懸一線。因全程真刀實車近身拍攝，葉星辰緊張到躲在角落看，被車壓過時還嚇到尖叫，不過被問到在車底下的感覺，馬念先竟說「我覺得這車很新，底盤好乾淨喔」，逗笑全場。

飾演犯人的對手演員和馬念先身高差超過一顆頭，馬念先還要先蹲低配合犯人，被胡宇威跟葉星辰笑虧是史上最笨的犯人，現場一堆人偏要挑一個最難控制的，身高還高到擋住自己的視線。胡宇威還打趣說，如果是麥大奇（劇中角色名）碰上，「應該會先裝昏倒來躲過一切，就像遇到熊要先裝死一樣。」葉星辰還跟馬念先還認真的跟劇組討論，若真的演出發生意外保險理賠問題。

劇中葉星辰要對馬念先使出跆拳道的前踢動作，無奈對方實在太高，讓葉星辰踢腿踢得超辛苦，頻頻站不穩跌倒，一度要3個人幫她扶腿又扶背。胡宇威則是全劇最弱擔當，笑稱自己就是甚麼事都靠一張嘴，挾持戲拍攝時他還忍不住技癢，只能對著空氣揮拳練習，「裝忙」模樣被葉星辰、馬念先虧「很有事」。

馬念先遭歹徒挾持遇難。（東森提供）

馬念先被車壓在車底。（東森提供）

葉星辰帥氣踢腿動作超難維持。（東森提供）

(中時 )