媽祖林默娘也愛中華民國？彰化市南瑤宮正殿兩旁水泥拱門上方，共有4面國旗圖案，引發香客好奇討論；廟方表示，當年台灣光復後國軍部隊抵台，曾在廟內駐紮，當時有士兵以油漆彩繪，保留至今已逾半世紀，在全台各宮廟中都很罕見，也形成特殊的歷史紀錄。

南瑤宮香火鼎盛，主祀天上聖母，廟址所在地位在昔日彰化縣城的南城門外、今日為南瑤里，創建於清乾隆年間，已有300多年歷史，1985年指定為三級古蹟，今為縣定古蹟；最早開始徒步至笨港進香迄今已有逾200年傳統，並擁有10個媽祖會，信眾組織龐大，「彰化媽祖廕外方」之說也廣為流傳。

不少眼尖民眾注意到廟裡正殿兩側水泥拱門上方石匾，分別寫有「四時咸亨」、「普天同慶」等字樣，且圓形拱門上插有2面青天白日滿地紅的國旗圖案，讓人嘖嘖稱奇，想要探究其典故來源。

彰化市長林世賢表示，根據了解，國旗圖案來源有2種說法，其一是日據時期南瑤宮信眾勢力龐大，讓日人心生忌憚，因此將私人宮廟收歸公有管理，納管南瑤宮後在正殿後方興建觀音殿，並在拱門上畫上日本國旗，後來台灣光復由國民政府統治，於是將日本國旗抹去改畫上國旗。

另一種說法，則是台灣光復初期，大批國軍部隊來台，卻一度無足夠營舍供部隊駐紮，曾有部隊駐紮在南瑤宮兩側廂房長達30、40年，當時愛國的阿兵哥士兵，就自行以油漆在拱門畫上國旗圖樣，後來部隊雖已離開南瑤宮、移防他處，但國旗畫卻被保留至今；林世賢說，未來公所將會請專家學者針對此段史料進行調查研究，進一步釐清來龍去脈，為歷史留下正確紀錄。

(中時 )