國安局長邱國正接任國防部長傳言已長達一年，如今證實果然當初他在蔡英文總統親自請託下，臨危受命接任退輔會主委，轉任國安局長任內又順利穩住國安私菸案，深受蔡英文信任，加上邱又有留美背景，對於總總府著墨於未來美台關係與國防議題上相當對味，應是出現原因。

實際上，嚴德發已多次傳出異動消息，尤其去年四月份海軍敦睦支隊爆發染疫風波，當時海軍備受責難，唯恐國內防疫出現破口，就已經傳出嚴德發要下台，邱國正要接任的傳言。

不過過去國防部長任期最多兩年，嚴德發上任至農曆年間，任期也達3年，已經打破任紀錄，顯見他在小英總統心中分量相當重。

讓蔡英文印象深刻的是，在上任後大力推動「潛艦國造」，當時2016年10月，邱國正以軍備副部長身分前往美國參加美台國防工業會議，面對美方質疑衛和我國一定要有潛艦？邱疾色回答，「台灣的國防面臨非常嚴峻的挑戰及考驗，潛艦是維持台灣國防安全非常重要的裝備，不管你們賣不賣，我們自己要造潛艦了！」此番豪語讓高層極為讚賞。

最重要的關鍵，蔡英文在前任退輔會主委李翔宙卸任後，無法找到適任主委，只好自己在農曆新年，蔡英文找邱國正見面，還期盼邱能帶夫人一起來聊天，邱於是夫婦倆就抱著小外孫一起見蔡英文。蔡英文立刻開門見山直問，「軍人做什麼工作，都說要問太太 ，我想請邱國正當退輔會主委，請問夫人意見?」邱夫當下只說，凡事尊重邱國正的決定，因此一拍即合。

邱國正曾任國防部參謀總長、作戰及計畫參謀次長室次長、陸軍第六軍團指揮官、後備司令部司令、國防大學校長、國防部軍備副部長、陸軍司令、國軍留美將領之一，2017年4月屆齡退伍，2018年2月接任國軍退除役官兵輔導委員會主委。

2019年7月國安局特勤人員爆發國安私菸案，重創國安局形象，造成當時國安局長彭勝竹請職下台，邱國正在8月又臨危受命接任國安局長，整頓國安局紀律，因表現平穩，成為蔡英文倚重的國安成員。

(中時新聞網)