這款商品名為「花朵形狀風車」，高度為213公分，在買場裡展示看起來相當顯眼。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多販賣商品獨特性高種類又多，是民眾討論的熱門話題。日前有網友在好市多發現一款「巨型風車」，售價近1400元，原PO認為這台風車沒有實質作用，且價格也不便宜，貼文發出後網友們各個幽默回應，「別讓貧窮限制了你的想像，買了」、「1400元測驗你的錢包厚度跟藝術智商」。

原PO日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，表示他在好市多發現了一款「花朵形狀風車」，高度為213公分，擺在賣場中展市顯得相當顯眼，而售價則是1399元，這讓原PO相當不解，「請問這款風車有何作用？只是為了好看嗎？要1400元也不便宜！」

貼文發出後引起網友議論，開始討論哪些人會購買此款商品，「民宿老闆或許會買，放起來很有感覺」、「有些人家中庭院造景會買啊」、「餐廳老闆會許會需要」、「如果我有50坪大庭園，肯定買一個來插，還要買一組鞦韆椅」、「店家可以買來裝飾用，有些東西不是你用不到別人就不會用耶」，還有網友透露，「之前很想買，怕院子太小風進不來轉不動，時來運轉，風生水起，我覺得很吉利啊！」

其實此商品說明已有詳細註解，「本產品適用於戶外裝飾，花朵造型為庭園增添美感」， 另外，價錢也意外成了討論話題，大多網友認為藝術品的價格本來就是很主觀的，「藝術無價，更貴的藝術都有」、「看起來滿大隻的，應該是超值」、「貧窮限制了想像」、「1400超便宜，就算無用也便宜啊」，此外，有網友貼出影片，表示自己真的將這款風車帶回家，「我自己看了開心，就是無價」。

(中時新聞網)