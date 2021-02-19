新北市政府近期公布新的警察人員調動，樹林分局樹林、三多、彭厝、柑園及山佳派出所等5個派出所皆換新所長，今舉行聯合布達儀式，由分局長陳永昌主持儀式，期許新任所長能有更好的表現，與地方上維持「警民一家親」的良好互動。

原樹林派出所所長陳文彬榮調三峽分局警務員、樹林所所長由原三多所所長林維群調任、三多所長由原柑園所所長李健立調任、彭厝所所長由原山佳所所長張清翔調任、柑園所所長由原彭厝所所長廖振宏調任、山佳所所長由板橋分局巡官蕭偉任派任。

樹林派出所巡官兼所長林維群，林所長是中央警察大學第80期行政警察學系二技班(警專23期)畢業，歷任永和分局巡官、新店交通分隊分隊長、新店分局頂城、雙城所所長及本分局三多所所長等職務。

三多派出所巡官兼所長李健立，李所長是中央警察大學警佐班第36期結業，歷任新莊分局中平所副所長、中港所副所長、蘆洲交通分隊長及本分局柑園所所長等職務。

彭厝派出所巡官兼所長張清翔，張所長是中央警察大學第81期行政警察學系二技班(警專27期)畢業，歷任三重分局巡官、土城交通分隊長、蘆洲分局更寮所所長及本分局山佳所所長等職務。

柑園派出所警務員兼所長廖振宏，廖所長是中央警察大學警佐班30期結業，歷任永和分局巡官、淡水交通分隊長、三重分局長泰所所長及海山分局江翠所所長及本分局彭厝所所長等職務。

山佳派出所所長蕭偉任，蕭所長是中央警察大學警佐班第35期(警專21期)結業，歷任海山分局警員、瑞芳分局平溪所所長、板橋分局巡官職務。

陳永昌在儀式中表示，5位新所長平日工作表現優異，績效卓著，深獲長官肯定，除祝福前所長陳文彬更上一層樓，也期勉樹林、三多、彭厝、柑園及山佳派出所所屬同仁，在新任所長帶領下，能夠秉持著局長「人民最大、基層優先」之宗旨，加強治安、交通維護與為民服務工作推動執行，以不負市民所託，續創佳績。

(中時 )