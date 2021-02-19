受惠於毛利較高的循環經濟、綠色環保業務成長，太陽能售電、水資源處理再利用等營項貢獻度增加，焚化爐操作管理及廢棄物處理商崑鼎投控（6803）自結2021年1月稅前獲利1.15億元，年成長率達11.127％。以崑鼎目前資本額為6.9億元，每股稅前獲利1.6元。

崑鼎自結2020年稅前淨利達12.93億元，每股稅前淨利18.74元，寫下連續九年賺進一個股本的紀錄。

以崑鼎2020年營收占比，其中廢棄物處理占40.14％、電力29.56％、其他18.19％、服務特許權協議10.78％、清理運輸服務1.32％。

先前主要以焚化爐操作與廢棄物管理業務為主的崑鼎，近年來積極投入太陽能發電、循環處理再利用等營項，這一、二年取得的標案陸續入帳，是營收及獲利的能力因此逐年提升的主要原因之一。

目前，崑鼎手中的發電業務，主要是透過100％轉投資昱鼎能源科技開發主導，而昱鼎擁有桃園捷運蘆竹機廠、高雄捷運等國內太陽光電系統，及美國紐澤西州等數十座太陽能發電廠100％的所有權與經營權。

至於在回收再利用及水處理領域，崑鼎手中項目包括鳳山溪案、林口污 水處理廠案等，崑鼎預期，未來幾年，國內還有四、五件回收再利用及水 處理領域的標案可以承攬。

由於政府逐年擴大太陽能發電等綠能比例、並鼓勵企業投入廢棄物回收等市場，崑鼎指出，循環經濟、綠能事業，會是未來五年集團極力爭取，且預期也是營收獲利成長最快速的重點業務。

(工商 )