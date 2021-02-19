元宵節（2/26）將至，全聯宣布，即日起至2/28推出將近20款湯圓全聯價優惠，有經典長銷款的「桂冠湯圓」芝麻、花生及鮮肉口味，也有獨家販售會變色的「大裕食品變色龍彩虹圓」，還有「紅豆食府鴻運四喜湯圓」、「We Sweet五行湯圓」等，以及多款搭配湯圓的配料，包含紅豆、砂糖、甜酒釀、紅蔥酥等，讓消費者在全聯一次買足！

此外，全聯電商平台「PXGo!全聯線上購」也推出元宵商品，並將於2/24～2/26祭出「元宵慶團圓」活動，轉贈指定商品即可回饋100福利點。全聯表示，在PXGo!購買除了可「分批取貨」享優惠，還能透過「轉贈功能」揪團合購，或送禮給親朋好友，讓民眾防疫期間也能遠距離傳送祝福。預計今年在新品、熱銷商品和轉贈活動加持下，元宵湯圓銷量可較去年成長一成。

據全聯統計，2020年門市湯圓銷量共賣出700萬盒，較前年成長10％，為歷年新高紀錄，其中，元宵與冬至兩大必吃湯圓節日，湯圓熱銷前三名仍以傳統口味為主，分別是桂冠湯圓的芝麻、花生、鮮肉口味，且三個口味的銷量就占整體約六成，顯示經典傳統口味依舊最受消費者青睞。

不過，對於喜歡特色湯圓的消費者，全聯表示，獨家販售的「大裕食品變色龍彩虹圓」主打內層有五種天然食材內餡，煮熟會顯色，好吃又好玩，目前已賣破2.5萬盒；至於「紅豆食府鴻運四喜湯圓」包含紅、綠、白、灰四種顏色湯圓，象徵福、祿、喜、財等鴻運；還有「家傳鮮肉水晶湯圓」以10顆水晶湯圓搭上肉燥湯頭，簡單覆熱就可品嚐。

另外，全聯表示，喜歡甜湯的消費者，全聯We Sweet甜點系列也推出應景的「五行湯圓」，五顏六色十分討喜，且使用養生食材呼應健康風潮，2/19～2/28購買五行湯圓搭配任一款甜湯（老鷹紅豆湯、芋頭甜湯、紅豆紫米粥、白玉豆花、古早味花生湯），原價80元，合購價69元。

(工商 )