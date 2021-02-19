歐元區整體商業活動在二月再次經歷萎縮；一項調查顯示，即使工廠活動出現近三年最繁忙的月份，然遏止新冠病毒的封鎖措施仍傷害了主要的服務業產業。

IHS Markit綜合PMI指數為衡量經濟健康的重要參考，二月的初值逼近50，來到48.1，優於一月的47.8，然仍呈現萎縮，路透的預測則為48.0。然而部分活動為完成舊訂單；工作積壓指數從49.0來到47.9。

IHS Markit首席商業經濟學家Williamson表示，二月持續的封鎖措施，進一步傷害到歐元區服務業，第一季GDP下跌的可能性再次增加。

涵蓋服務業的PMI指數從一月的45.4惡化到44.7，亦劣於路透預測的45.9。

雖然指數惡化，然隨著疫苗接種計畫的加速，人們期望回復某種程度的正常，對今年的樂觀信心已大幅地改善，服務業商業預期指數爬升到2018年4月以來的高點，Williamson表示，假定疫苗的推出可已推進服務業和維持強勁製造業部門，今年下半應該可以看到強勁復甦。

對製造產品強烈的需求，製造業PMI二月從54.8揚升到57.7，為2018年二月以來的高點，也高於路透預測的54.3。

產出指數則從54.6上升到57.5；新訂單指數也出現飆升；就業指數從49.4上升到50.9。

(時報資訊)