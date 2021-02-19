緬甸政變，又引發民眾大規模示威活動，玉山金(2884)旗下玉山銀在緬甸的分行目前運作仍維持正常。玉山銀董事長黃男州表示，在緬甸的客戶大都是台商，仍將持續提供台商的需求。玉山銀也會隨時掌握政變和示威活動的進展，目前玉山銀在緬甸的員工共約40名，員工安全無虞。

緬甸軍方於1日，以2020年11月大選舞弊為由發動政變，將實際領導人、國務資政翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)與總統溫敏(Win Myint)逮捕，改由陸軍總司令敏昂來(Min Aung Hlaing)統領國家大權，全國即日進入一年緊急狀態。

政變後緬甸各地民眾掀起大規模示威活動，於17日軍方聲明保證會舉行大選、進行政權交接後，人民不買帳、使街頭抗議達到百萬人規模，同時癱瘓公家機關營運，還於18日傳出駭客入侵政府網站抗議一事，但這也使已連日遭斷網的緬甸連線狀態更近一步被限縮。

對於緬甸政變和各地的大規模示威活動，黃男州表示，目前在緬甸的員工尚未有專機回台的需求，玉山銀也隨時關切緬甸國家民主的發展進度，目前看來事件的發展不會那麼快就平息。

(時報資訊)