中方為泰國皇家海軍打造的S-26T潛艦

新情報證實，中方已加緊在武漢附近的新船廠打造潛艦。而039A型和新型核動力潛艦正在汰換解放軍較舊型潛艦，以使中方海軍蛻變為現代化的藍水海軍。

據《海軍新聞》（Naval News）網報導，船廠工人齊頭並進，忙著同時打造包括039A型絕氣推進（Air-Independent Propulsion，AIP）在內的好幾艘潛艦。而這些潛艦未來不僅要自用，還要供出口。目前已知，巴基斯坦和泰國皇家海軍都是顧客。而中方能在國際潛艦市場上競爭，龐大的生產設施很可能是要素之一。中國正開始和法、德等傳統西方國家競爭，就產能而言，中方船廠很可能超越對手。

以往武昌造船廠位於武漢市中心，但如今已移往長江下游更大的新址。新廠比舊廠大了近10倍，更綿延長江岸超過1.5英里（約2.4公里）。新船廠從2012年開建，2015年時，水面艦已開始在開放式船塢打造，而船廠仍在陸續興建，第3座有屋頂的大型船塢於2019年建成。報導指出，這些有屋頂的新船塢據信就是組裝潛艦的地方。

New intelligence confirms that #China has ramped up #submarine construction at a new site near the city of Wuhan. The Type-039A Yuan class submarines are replacing older types in the Chinese Navy's (#PLAN) order of battle 🇨🇳⚓️ by @CovertShores https://t.co/9JURHp8kQ0 — Naval News (@navalnewscom) February 16, 2021

武昌造船廠移址擴建

而泰國皇家海軍的第一艘現代潛艦S26T，就是在這兒打造。事實上，S-26T就是解放軍039A/B型潛艇的出口版，裝有「絕氣推進」（AIP）系統，水下最大航速超過18節。2018年9月4日它的安放龍骨典禮，就是在其中一個新船塢舉行。

另一個海外顧客則是巴基斯坦，該國的8艘新潛艦將是039B型潛艦。而製造工作將分別在武昌造船廠和喀拉蚩造船及機械製造廠（Karachi Shipyard & Engineering Works，KSEW）進行。

退役美國海軍潛艦艦長，現任新美國安全中心（Center for a New American Security, CNAS）資深研究員的許卡特（Thomas Shugart）認為，這些潛艦具有戰略重要性。他指出，中方大幅擴大核潛艦船廠產能，再加上擴大柴油潛艦的產能，很可能意味北京卯勁設法削弱美國和盟友目前享有的水下作戰優勢。

而許卡特所指的，是打造核潛艦的葫蘆島渤海造船廠，近年來該船廠大幅擴建。同時最近幾個月來，已可看到有新潛艦出現。分析指出，武昌造船廠新廠強烈顯示，中方會繼續維持核潛艦和傳統潛艦的組合，也會在擴大海軍戰力上扮演要角。

(中時新聞網)