大陸網紅七阿姨個子嬌小，時常綁著雙馬尾，還有一張甜美童顏，給人甜美可愛的形象，她靠著講土味情話撩藝人爆紅，然而日前卻無預警上傳一段卸妝影片，連濾鏡都沒有開，更宣布「47歲老阿姨要卸妝了。」真實素顏的模樣頓時嚇壞網友，掀起熱烈討論。

七阿姨時常在抖音上傳撩藝人的短影片，包括Angelababy和劉德華都曾出現過，她的微博還擁有65萬粉絲追蹤，而抖音也有2600多萬粉絲，人氣相當高，日前她突然直播卸妝，坦言雖然透過化妝和濾鏡讓她看起來像20幾歲，但其實她已經40幾歲了，還自嘲「47歲老阿姨要卸妝了」。

七阿姨一邊卸妝還一邊說：「看毛孔多大，年輕的時候摳痘痘的痕跡，年輕的時候不懂瞎折騰。」然而她卸妝後的模樣和原本的樣子相去不遠，只是顴骨變比較高，沒有圓潤可愛的感覺，膚質也多了一些紅斑點和毛孔，網友並沒有對她的素顏感到驚訝，反而是因為年紀驚呆。

七阿姨直播卸妝。（圖／翻攝自七阿姨抖音）

不少網友紛紛直呼，「妳比我媽大7歲啊」、「不管妳有多老，我還是像以前一樣喜歡妳，一直是妳的死忠粉絲」，然而也有粉絲表示，七阿姨過去就曾說過自己47歲，猜測此說法只是她的人設而已。

(中時新聞網)