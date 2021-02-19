關山鎮有位彭姓老翁在17日上午11時，到關山鎮農會欲匯款3萬美金（約新台幣83萬元），櫃員直覺有異報案，他不顧侄子聲聲勸阻，還打算改往其他銀行匯款，所幸被警方追蹤攔阻，及時把他從網路美人計中喚醒。

「我要匯3萬美金！」大年初六11時許，關山鎮有位68歲的彭姓老翁至農會表示要匯款3萬元美金，銀行行員起先愣了一下，隨後就聽到他身後的姪兒以客家話跟他說「這是詐騙，不要匯款啦」行員立刻機警的打電話報案，請員警前來處理，他見匯款不成，轉頭騎著腳踏車離去。

關山鎮有位彭姓老翁在17日上午11時，到關山鎮農會欲匯款3萬美金，櫃員直覺有異報案，他不顧侄子聲聲勸阻，還打算改往其他銀行匯款，所幸被警方追蹤攔阻。（台東縣警局關山分局提供／蔡旻妤台東傳真）

老翁前腳剛走，關山派出所警員隨即抵達農會，行員與其姪兒緊張得直說「他剛離開了！」員警恐其又轉至郵局匯款，就與其姪兒在鎮內找尋，很快的在分局後方學東路將其攔下，在員警好言相勸下，他才與姪兒前往派出所。

經了解，有位女性透過臉書主動加老翁好友，認識一陣子後，向他聲稱有穩賺不賠的投資，邀請他一起加入。而他對這位未曾謀面的女子頗有好感，就趕在農曆年剛過完，銀行開門的第1天就心急地打算匯款投資。

經警方查詢老翁欲匯款的帳號，果然已遭165防詐騙中心通報，證據擺在眼前，加上員警轉述了數個「假交友、真詐騙」的案例，老翁這才恍然大悟，打消了匯款的念頭。

關山警察分局提醒，詐騙集團常使用帥哥美女照片當交友帳號，透過臉書及LINE等網路社群和聊天軟體主動加好友，再來就是依照守則噓寒問暖、甜言蜜語，讓受害者陷入情網，再來聲稱有穩賺不賠的投資管道，要求受害者匯款取款後就人間蒸發，提醒民眾絕對不要輕易上當。

(中時 )