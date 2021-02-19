1111人力銀行推動2021幸福企業活動，只要上網參與投票者即可獲得抽獎資格，自2月9日至4月6日，週一至週五每天抽出1位成功投票者，可得1萬元獎金。今 (19) 日的幸運兒是住在台中的廖小姐，接到得獎通知時以為是詐騙集團，不敢相信自己第一次投票就中獎！目前正規劃轉職的廖小姐，打算將這筆獎金用來進修英文，期許找到更好的工作。

28歲的廖小姐過去從事補教業，近期想要轉換跑道，想找會計相關工作，一直都是1111人力銀行的愛用者的她，也下載了1111人力銀行APP，她大讚使用起來非常方便，只要設定想找的工作條件、打開履歷，系統就會即時推播媒合資訊，讓她能第一時間追蹤求職動態，再加上有「幸福企業」標章，讓求職者篩選職缺時更加便利。

談及「幸福企業」，廖小姐認為最重要的員工福利是透明的升遷管道、完善的休假制度以及固定的年終獎金，她也積極朝這方向找理想工作。為了增加職場競爭力，正著手規劃考英文證照，碰巧在這時候看到投票抽1萬的活動，沒想到第一次投票就中獎，等同為自己存下了一筆進修基金！若是找到正職工作，廖小姐打算申請1111推出的「找工作送1萬」獎金，她認為這是喜上加喜，非常謝謝1111人力銀行推動職場正向活動！

(中時新聞網)