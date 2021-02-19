高雄市政府在農曆年間與一卡通合作，受到民眾熱烈迴響，已於18日順利完成十萬包的抽獎，並即時把紅包金額入帳到得獎人的LINE Pay Money電子支付帳戶中，且陸續透過LINE錢包訊息推播通知獲獎。如果這一波線上紅包潮沒有跟到，別擔心街口支付也與多家茶飲業者合作，推出限時隨機返現活動，讓你年後持續犇出幸運！

高雄市政府今年與一卡通公司合作，在初五迎財神活動中，短短三十個小時，就有近14萬民眾登錄線上領紅包活動。一卡通公司透過電腦程式亂數，抽出十萬名獲得「陳其邁市長線上開工紅包」的朋友，金額分別是1元、2元、88元及888元不等。並在短時間內讓高雄市政府LINE官方帳號好友人數一舉增加近十萬人，衝破百萬大關。

街口信用卡在年後推出隨機返現活動。（台新銀行提供／黃慧雯台北傳真）

高市府的線上紅包活動沒跟到的話，有街口信用卡也能在指定活動時間內，再賺一筆！街口公布2021/2/22~2/26 使用街口支付綁街口卡，加油、指定茶飲消費享2~60%隨機返現，併計街口卡消費回饋，單筆最高66%！CoCo都可、清心福全、鮮茶道、迷客夏、cama café、天仁茗茶全品牌(含天仁茗茶、天仁喫茶趣、喫茶趣ToGo、CHAFEE），還有台灣中油、台亞加油站皆在本次活動中（部分門市未加入活動，可在街口+App查詢），活動期間內每人限回饋首三筆！近期加油、想喝茶飲，別忘了拿出你的街口卡！

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