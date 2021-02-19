台中市大里區健民里長林進興（左），已將《鬼滅之刃》彩繪文旦，捐出義賣，義助弱勢家庭小孩的書籍費。（林進興提供／黃國峰台中傳真）

去年台灣最夯動畫片，應該屬《鬼滅之刃》電影版無限列車篇，從小就喜歡畫畫的台中市大里區健民里里長林進興，趁著春節前，推出2021年最新「力作」鬼滅之刃文旦系列，特別的春節裝飾，讓進來里長辦公室的大小朋友，看到無不嘖嘖稱奇，里長指出，畫了10個全部已義賣出去，捐做公益。

繼小小兵、皮卡丘和冰雪奇緣後，中市大里區健民里長林進興再度挑戰台灣年度最佳動畫片《鬼滅之刃》將禰豆子、炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助、栗花落香奈乎、富岡義勇、煉獄杏壽郎一個個畫在中秋節剩下的柚子上面，他指出要跟上潮流，挑戰2021年度新作，利用晚上，服務里民結束後，關起門來挑燈夜戰，一個角色至少畫1個小時，連畫了好幾個晚上。

林進興將畫好的文旦放在里長辦公室，看到的里民紛紛覺得不可思議，還問里長是不是剪圖案貼上去的，有年輕里民將它PO上網，網友紛紛留言「里長太有才了」、「是被里長耽誤的畫家」、「可不可以來我們里當里長」、「太厲害！」

林進興表示，已將全部7個鬼滅之刃角色加上冰雪奇緣、小小兵等10個文旦作品義賣，捐做義助弱勢家庭小孩的書籍費，當里長就是要服務社區，希望大家住在這裡，能覺得幸褔，之前還在當議員分處主任時就關懷弱勢，當里長後，有時送物資、水果給獨居長輩、弱勢家庭，覺得只這樣很無趣，於是結合畫畫的興趣，用廣告顏料在柚子上作畫，再送出去，也獲得不錯的迴響，想說不是有做事就好，服務就是要用心，努力把它做到最好，讓里民能感受到溫暖。

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(中時 )