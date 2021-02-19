根據1111人力銀行的調查顯示，雖然疫情衝擊到各產業，但仍然有6成2的上班族對創業當老闆充滿憧憬，其中創業熱誠最高的是26到30歲的年輕族群。而上班族想創業，主要是為了想增加收入、圓夢/自我實現、薪水太低、工時彈性/照顧家人以及不想看主管臉色。

1111人力銀行高階獵才部副總經理林奇葳分析，青年低薪可以說是國安問題，根據主計處的薪資調查分析結果，25到29歲的青年，薪資中位數46.2萬，等於每個月的平均薪資38,500元，在30而立的人生壓力下，無法突破的薪資水準讓青年族群對於職場現況不滿，更想要藉由創業來增加收入。

在創業的類型上，最受歡迎的行業幾乎都與餐飲業相關，以特色小吃、咖啡茶飲、早午餐以及餐廳美食最受到創業者歡迎。

調查也發現，想創業的上班族預計投入的創業成本是39.4萬，和2018年的調查相比，上班族的創業準備金從67.8萬降低到39.4萬，大幅降低了4成以上，而資金的主要來源大多是靠個人儲蓄。

林奇葳分析，餐飲業是內需型產業與民生息息相關，門檻相對較低，因此成為創業的優先選擇，值得一提的是，「後疫情時代」人與人之間的防疫距離拉大，再加上網路的普及，現今透過社群平台行銷開店的型態越來越普遍，特別是具有特色的點心、美食，在網路的推波助瀾之下，掀起熱潮，也因為網路上的虛擬店鋪先啟動，沒有實體店面租金、裝潢的資金壓力，創業前期的準備成本大幅降低，上班族預計投入金額也跟著減少。

林奇葳表示，近年來政府鼓勵青年創業，規劃600億的青年創業貸款，解決創業青年難以提出擔保品的困境，無須保證人就可以擁有創業的第一桶金，但門檻降低也代表競爭更加激烈，如何在產品、服務上創新讓消費者有耳目一新的感受，甚至在行銷、業態上別具巧思，令人印象深刻，才是創業成功不可或缺的要素。

(中時新聞網)