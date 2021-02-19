國安人事大調整 邱太三接任陸委會主委 17:492021/02/19 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府宣布新人事案，是新一階段的國安團隊布局與人事調整，將由前國安會諮詢委員邱太三，接任陸委會主委，現任陸委會主委陳明通轉任國安局長。 現任國安局長邱國正將接任國防部長，現任國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員。 總統府發言人張惇涵表示，針對新階段區域和國際局勢，後疫情時代下牽動國際政經變局，國安團隊進行調整，總統蔡英文進行通盤考量，跟行政院長蘇貞昌商議後，對國安團隊任務和隊形進行再部署。 蔡政府國安團隊調整 蔡易餘肯定：因應世界大變局 邱太三接任陸委會主委 時力痛批：任命涉關說的人完全無法接受 (工商 ) #國安團隊 #現任 #接任 #邱太三 #陸委會主委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道服務區營收排行 新東陽大贏家 04:102021/02/19 產業．科技 律師政委再斜槓 羅秉成兼任政院發言人 04:102021/02/19 財經要聞 小英總統兩度請託上火線 邱國正推動潛艦、鎮住國安私菸獲肯定 17:352021/02/19 政治 王金平遭藍粉圍剿 綠議員心疼護航 網酸：民進黨快領回去 10:542021/02/19 政治 國安人事調整外界關注內閣 羅秉成：不會改組 繼續努力 18:592021/02/19 政治 陸委會主委邱太三接任 府：歡迎他願意重出江湖 18:302021/02/19 政治 高議會民進黨拚單獨過半 壓縮小綠 04:102021/02/19 地方新聞 以「事務性協商」啟動兩岸對話 04:102021/02/19 時論廣場 國營事業董總缺 勿淪打賞籌碼 04:102021/02/19 財經焦點 蔡政府國安人事大搬風 國民黨：對陸是否轉柔待觀察 18:572021/02/19 政治 涉關說案 府：早已還邱太三清白了 18:592021/02/19 政治 財經熱門新聞 台積電還能妖？通膨怪獸摧毀大多頭 科技股爆大災難 - 財經 孟晚舟引渡案加拿大表態 檢方：川普已下台讓此案不涉政治 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 沒買台積電只靠冷門股 31歲投資達人：滷肉飯改吃龍蝦會消化不良 - 財經 證交所公告2/10～16台股休市 2/20補班不交易 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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