總統府宣布新人事案，是新一階段的國安團隊布局與人事調整，將由前國安會諮詢委員邱太三，接任陸委會主委，現任陸委會主委陳明通轉任國安局長。

現任國安局長邱國正將接任國防部長，現任國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員。

總統府發言人張惇涵表示，針對新階段區域和國際局勢，後疫情時代下牽動國際政經變局，國安團隊進行調整，總統蔡英文進行通盤考量，跟行政院長蘇貞昌商議後，對國安團隊任務和隊形進行再部署。

(工商 )