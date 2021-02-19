因著疫情關係，今年開學的日子也延遲了，雖然目前疫情稍緩，但仍不能掉以輕心，學生去上課時的防疫準備也要備好，因此各大電商也再次推出開學防疫季的優惠活動，不僅口罩、消毒用品的貨量準備充足，更推出限定下殺優惠活動，讓家長、學生們都能繼續落實防疫，為台灣好好把關。

開學防疫要把關 電商平台推開學防疫季優惠活動（蝦皮購物提供）

蝦皮購物自疫情以來就深深了解台灣消費者的防疫需求，早已推出過防疫專區及口罩國家隊的販售，去年起更擴大了管制台製口罩的上架資格，更陸續帶來了不少限量的特別版口罩，而因應開學季的需求，現再推出如家長比較難找到的兒童口罩，如普惠醫工雙鋼印醫用兒童用口罩優惠，另外還有如抗菌溼紙巾、抑菌噴霧等都同享優惠。

PChome 24h購物最近也發現到「開學防疫熱搜關鍵字」的TOP3，分別為口罩、溼紙巾、洗手乳，帶動站上最近的開學防疫相關商品銷量成長近2倍，更在「口罩專區」特別網羅各式品牌聯名及獨家款口罩，像日本官方授權「櫻桃小丸子婦幼(兒童)平面醫用口罩」等作限量販售，28日前推出全站消費不限金額，即可以199元加價購入口罩組。

蝦皮購物的普惠醫工雙鋼印醫用口罩兒童用（25片／1盒），原價270元，優惠價225元。（蝦皮購物提供）

樂天市場上則以消毒、殺菌、口罩的關鍵字搜尋為主，更大幅上升約20%，反映出儘管在寒假期間，民眾仍不忘隨時備妥防疫用品，因此特別再與店家聯手推出「防疫大作戰」專區，提供各式防疫商品優惠，3月1日前再祭「3C宅家輕鬆BUY」優惠活動，上萬品家電、3C等商品限時下殺6折起，於指定店家消費滿額最高還可現折200元。

奇摩超級商城則推出「疫心疫意」防疫專區，推出包含隔離防護、抗菌噴霧、乾洗手、洗手乳、保健食品等抗疫用品優惠，最低只要銅板價即能入手，另外奇摩購物中心也在28日前推出《開學季》活動，集結兒童防疫防蚊用品、童鞋、護脊書包、水壺餐具、睡袋等開學必備用品下殺3折起優惠。

蝦皮購物的oh care 歐克威爾 抑菌噴霧隨身瓶（30ml），原價129元，優惠價109元。（蝦皮購物提供）

PChome 24h購物的櫻桃小丸子婦幼平面醫用口罩（12片／盒），原價298元，特價198元，售完即止。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的白博士全效潔淨安心組，原價648元，28日前特價490元。（PChome 24h購物提供）

樂天市場的LoveShop批發小鋪紫外線殺菌棒，原價2990元，特價899元。（樂天市場提供）

樂天市場的智選好品紅外線智能感應消毒噴霧器，原價690元，特價464元。（樂天市場提供）

Yahoo奇摩拍賣的二合一防疫噴霧筆，10支入特價190元。（Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩購物中心的匠心兒童3D立體醫用口罩，符合CNS14774，適合兒童5到8歲，單盒50入原價320元，特價290元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

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