台東蘭嶼椰油國小的校貓「圓圓」竟凌空飛撲燕子、捉野味果腹後，還對著鏡頭來個帥氣的眼神！（顏子矞提供／蔡旻妤台東傳真）

貓抓老鼠不稀奇，台東蘭嶼椰油國小的校貓「圓圓」竟凌空飛撲燕子、捉野味來吃。學校老師說，可能是延後開學，沒人餵食，圓圓餓了一整個寒假，要填飽肚子只能靠自己。

椰油國小老師顏子矞18日上午在校園內拍到校貓圓圓捕捉燕子的畫面，將影片PO上網逗趣表示：「一隻等待開學的貓，說好今天就可以開始吃到免費的營養午餐，怎麼開學延期啦？唉，看來要填飽肚子還是要靠自己了！」

宛如動作片的配樂、撲了空還重複播放、慢動作加上字幕，引來大批網友紛紛留言，「厲害的招式！凌空一躍，獵物到手！」、「想念營養午餐囉」、「好像在看動物星球頻道了」、「哇賽！牠真的餓壞了」、「能捕捉到這畫面實在太經典了啦！強」、「可能蘭嶼的貓有偷學到飛魚的秘笈！」。

椰油國小校長陳淑雯也留言說，這隻草地飛撲燕子自製午餐的是校貓圓圓，「我家小孩看完影片，驚嚇萬分！子矞老師太強啦！」。

顏子矞說，因為平常圓圓只會向人類撒嬌討食，昨天突然發現牠猶如獵豹般，呈現狩獵姿勢和眼神，因此被牠吸引，原本想要拍下牠抓不到獵物的傻樣子，沒想到竟然真的讓牠抓到燕子了。他說，貓咪抓到燕子後還對著鏡頭來個帥氣的眼神！之後便到一旁吃了，但可能燕子的肉太少了，圓圓吃完後還有點餓，又靠近向他撒嬌討飯吃。

據了解，貓是天生的肉食狩獵者，一旦發現獵物便開始小心緩慢地接近，牠會將身體儘量壓低，以免引起獵物的注意，接著快速地行進，並不時地停下來專心凝視獵物，隨時準備在最短的距離下發動致命的攻擊。

台東蘭嶼椰油國小的校貓「圓圓」竟凌空飛撲燕子

(中時 )