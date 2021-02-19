高雄80歲鄭姓老翁5度猥褻、性侵家中菲傭，辯稱菲傭滿足性需求、要錢不成才誣賴他。一、二審鄭男均判8年，鄭男不服上訴。高雄高分院更一審痛斥鄭男「泯滅人性」，改判7年徒刑。可再上訴。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

高雄80歲鄭姓老翁5度猥褻、性侵家中菲傭，還向法官胡扯兩人「歡喜甘願」，甚至辯稱是菲傭要滿足性需求、想要錢才誣陷他。一、二審鄭男均依強制猥褻、強制性交罪判8年。鄭男不服上訴，高雄高分院更一審痛斥鄭男毫無悔意、「泯滅人性」，改判7年徒刑。可再上訴。

判決指出，鄭男太太臥病在床，2018年1月間，鄭男透過兒子聘僱1名菲律賓籍女子到家裡幫傭照顧。同年2月過年時，鄭男就對菲傭伸出魔爪，假借發紅包抱住菲傭還撫摸胸部，菲傭拍打鄭男的手、揚言要保警，鄭男才罷手。

同年5月，鄭男赤裸上身直接闖進菲傭房間，張開雙手要環抱她還說「我聞聞看」、「我聞一下」，菲傭揮舞雙手拒絕，還打開手機錄影，鄭男仍以雙手環抱她，親吻菲傭脖子還用手摸其下體。菲傭搥打反抗還把鄭男推出房間，才平息風波。

鄭男食髓知味，沒幾天又故技重施，趁菲傭不注意，又從後方環抱、親吻菲傭脖子，甚至還把菲傭壓在床上、以手指性侵得逞，犯行全程被菲傭放置在旁的手機錄影存證。

鄭男甚至趁家中無人，要菲傭上2樓進他的房間，菲傭擔心又受害拒絕，還把手機放在樓梯口旁偷偷錄影。鄭男見菲傭不從，惡狠狠下樓要強拖菲傭上樓，菲傭不肯，鄭男竟直接將她推進房間壓在床上磨蹭下體，菲傭不斷大喊「Help Me」還出腳踢鄭男，鄭男竟出拳毆打菲傭左腹，最後還性侵得逞。

菲傭事後保存衛生紙證據並打電話報警。鄭男在法庭上強調與菲傭兩人是「歡喜甘願」，否認性侵，還說把菲傭當自己女兒，但菲傭曾要求他解決她的性需求，還不斷說「Money 、Money 」要錢。

法官比對錄影、衛生紙等證物，認為鄭男從未對己犯行表示歉意，還污衊菲傭，犯後態度極差，一、二審均判8年。鄭男不服判決再上訴，高雄高分院更一審認為，鄭男不斷污蔑菲傭毫無悔意，泯滅人性，改判7年，全案可再上訴。

(中時 )