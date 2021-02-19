台南市立殯儀館現有58間守靈室因使用率過高供不應求，每戶喪家能使用的空間過小，館方重新打造景行廳內兩間儲藏室，改建為大型守靈室，每間約有25坪，未來除了供喪家守靈，還可直接作為告別式使用，24日正式啟用。

台南市立殯儀館內可使用空間幾達飽和，現有守靈室數量有限供不應求，每戶喪家分配到的空間一般不到10坪，對喪家來說，除了祭拜空間，還要擺放花籃與花圈，常抱怨空間不足。

新的大型守靈室還附設衛浴設備。（程炳璋攝）

館內最大的景行廳，內部原有兩間大型儲藏室，原本存放清潔雜物之用，館方加以整理，騰出空間改造裝潢，成為擁有衛浴設備的大型守靈室。

兩間守靈室各約25坪，是台南市坪數最寬敞的守靈空間，即使在南臺灣仍相當稀有，提供喪家在守靈末日，可直接作為告別式之用。

台南市民政局生命事業科表示，台南市立殯儀館過去可使用的空間有限，不少喪家克難完成守靈。有喪家反應使用大型的守靈空間需求，在告別式時可直接舉辦公祭或家祭，不用轉租大型禮廳。

兩間新的守靈室已裝潢完畢，24日舉辦落成啟用典禮，將舒緩台南市立殯儀館供應喪家守靈室的需求。

(中時 )