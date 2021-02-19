【政新鮮】蔡揪網紅組「英派禁衛軍」？侯漢廷：民進黨專做造謠事

總統蔡英文農曆過年期間邀請網紅到官邸吃飯，遭諷施政無能只能靠網軍網紅用大內宣治國，對此台北市議員侯漢廷接受《中時新聞網》訪問痛批，「民進黨專幹錯誤和造謠的事。網路作為宣傳的工具是好事，但不能夠用欺騙、隱瞞或片面的資訊，來做錯誤的傳達。」

「過年期間大家在討論的是疫苗，都在關心台灣人民的健康，但蔡英文卻跑去見網紅大談香菜，對國家大事是沒有任何的幫助，而且這也顯示出人民接受資訊的膚淺和淺薄化」，侯漢廷也提到，蔡英文2020大選競選經費有超過2700萬元流向「凡工有限公司」，專門找各個YouTuber合作，一般的老百姓平常看這些YouTuber跟KOL意見領袖，可能會覺得他們是打從內心支持、熱愛蔡英文，結果發現不是，原來這些網紅都只是單純拿錢辦事，對於關注這些網紅的粉絲來說，其實是受騙上當。

侯漢廷也呼籲，所有支持蔡英文的年輕人，不要忘記台灣人低薪的問題，至今還沒解決，去年我們所有人的年終平均最慘只有1.1個月，是9年的新低，不知道這些年輕朋友和網紅，在面對蔡英文的時候有沒有試著問，「你這樣帶著大家抗中保台，台灣的薪水有沒有成長，到底最後有沒有拿到疫苗？」若沒有又只單純怪大陸，卻實際沒有任何作為的話，相信最後還是會被人民看穿。

除此之外，先前台南市議員謝龍介就抨擊蔡總統拉攏網紅是想「培植親信於她的勢力，好以稱霸民進黨」，侯漢廷也說，蔡英文想培植自己人馬的這種想法，去年就已經成形，而且在民進黨內英系的力量不斷衰落，本來蔡是想蘇貞昌下台後，讓蘇嘉全來接位，結果沒想到蘇貞昌馬上就把蘇嘉全一家給鬥倒，英系因此大落。」話說至此，他也狠酸，皇帝若只能掌握不到十分之一的力量，算哪門子皇帝，根本就是個魁儡。

(中時新聞網)