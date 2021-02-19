大陸兩會即將於3月初舉行，相關政策也即將出爐，市場預料將以科技自主為核心，也期待股市將有兩會行情表現，金牛年開盤以來陸股表現亮麗，連帶陸股ETF也有好表現。

觀察投信發行的原型陸股ETF基金有九檔淨值創新高，近一周績效以群益深証中小板ETF6.58％表現最佳，其他依序為國泰新中國傘型之富時中國A150ETF6.48％、中國信託恒生中國高股息ETF5.38％、復華滬深300A股5.33％、台新MSCI中國5.32％。

投信法人表示，深証中小板指數由於最受惠兩會政策，且產業新、財報佳、資金多的優勢，值得投資人留意相關投資契機。

群益投信表示，兩會的政策為重點關注，十三屆人大四次會議和政協十三屆四次會將分別於3月5日、3月4日在北京召開，正逢大陸「十四五規劃」開局之年，科技自主政策為核心。預計兩會期間將有利多政策密集推出。

台灣市場掛牌投資大陸相關的ETF琳琅滿目，建議投資人可簡單以ETF或其標的指數的科技和金融產業的占比高低，去判別其屬於新經濟或舊經濟的特性，其中科技占比愈高，新經濟屬性含量愈高，反之金融占比愈高，舊經濟屬性含量愈高。

深証中小板指數在科技、可選消費和醫療占比高達59％為利多政策主要受惠指數。投資人可布局相關ETF或成分股以獲取長期的投資契機。

群益深証中小板ETF基金經理人張菁惠表示，春節疫情期間「就地過年」政策刺激境內旅遊、休閒娛樂、餐飲等服務業明顯復甦，全國重點零售和餐飲企業銷售額8,210億元，比去年春節同期增長28.7％。再加上海外經濟體受益於疫苗接種進程提升，海外資金風險偏好提升，有望持續流入疫情控制相對良好的大陸市場，預期年後A股慢牛行情延續。

歷史回顧深中小指數2015年以來開春第一交易日到兩會開會前的表現，平均漲幅高達8.65％，近兩年則有雙位數報酬表現。之所以兩會前深中小多有強勁表現，主因來自投資人出於規避春節期間不確定性的考慮而降低倉位，節後回流；以及兩會前夕往往是改革、寬鬆政策等預期比較高漲的時期，因此搭配科技自主政策背景下的利多，今年深中小指數可持續期待利多行情。

(工商 )