證交所於19日晚間正式公告，康友-KY（6452）將於4月1日起終止上市。

證交所發布新聞稿指出，康友-KY之前因未依法令規定期限公告申報去（109）年第二季及第三季財務報告，核有證交所營業細則第50條之3第1項第1款之情事，證交所已公告自109年8月18日起停止其上市有價證券在證券集中交易市場買賣，至110年2月18日已屆滿6個月，核有同細則第50條之3第3項第6款應終止其有價證券上市情事，該上市有價證券自110年4月1日起終止上市。

另依同細則第50條之3第4項規定，經證交所公告其上市有價證券終止上市者，倘於實施日至少8個營業日（110年3月22日零時）前，依法令規定補行公告申報前開未依期限檢送之財務報告，且無同細則第50條之3第3項其他各款規定情事，並檢具相關事證向證交所提出申請者，證交所得公告免除其終止上市。

(工商 )