行政院長蘇貞昌19日表示，有關新冠肺炎疫苗採購，政府一直秉持國外採購、國內研發雙軌進行，國外採購是採用多元採購方式，以保護國人健康、儘早取得疫苗。

對於衛福部長陳時中透露向德國BNT購買500萬劑疫苗受到一些阻撓，遭大陸國台辦發言人馬曉光以新聞稿回應無中生有，信口雌黃；蘇貞昌指出，從疫情發生以來，陳時中步步為營，有憑有據，從來沒有信口雌黃，指揮中心運作公開透明，所以台灣民主防疫成功，世界誇讚第一。

蘇貞昌說，疫苗取得過程中難免會有各種情況，我們從沒有指涉任何人有對我們怎麼樣，我們所講的都非常平和，只是很期待各國都能早日有疫苗，可以保護各該國人健康，所有的政治口水其實都不必無中生有。

至於採購BNT疫苗受阻，是因BNT大中華地區的代理商上海復星還是民進黨派系介入，蘇貞昌則回應，疫苗採購指揮中心有專案團隊，步步為營，進行到可以公開向國人報告時，指揮中心會誠實、公正、非常清楚地讓國人知道，而立法院開議也邀請他就疫苗採購進行專案報告，屆時他會向立法院報告相關進度和可以公開的情形，透過立法院向國人報告。

此外，對於中油董事長歐嘉瑞請辭，有媒體報導與英系在中油壯大有關，蘇貞昌說，國營事業是人民的資產，有關最近國營事業負責人異動，或是個人因素，或是屆齡退休，都是按程序進行。政府基於保護國人資產，會依相關程序尋覓適當的人才，適才適所為人民經營資產。

(工商 )