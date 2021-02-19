總統府傍晚召開記者會，公布新一階段國安人事部署，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長；現任國安局長邱國正將接掌國防部長，國防部長嚴德發則將轉任國安會諮詢委員；並情調四位都據有經驗豐富的沙場老將，不用摸索就可以立刻上手等四個共同特點。

張惇涵強調，蔡總統也期許，國安團隊持續以顧立雄秘書長所帶領的國安會來統籌戰略規劃，在外交、兩岸、國防「三個鐵三角」定位後，持續維護台海區域和平。

總統府發言人張惇涵表示，國安會諮委嚴德發、國防部長邱國正、國安局長陳明通，陸委會主委邱太三，四位新的國安團隊佈局，有四個共同的特點，第一都有高度的專業素養；第二都具有宏觀視野；第三都是經驗豐富的沙場老將，不用摸索就可以立刻上手；第四、這四人都符合新一個階段的任務需求。

張惇涵強調，蔡總統也期許，國安團隊持續以顧立雄秘書長所帶領的國安會來統籌戰略規劃，在「三個鐵三角」，也就是「外交事務」的李大維秘書長、吳釗燮部長、蕭美琴代表；「兩岸事務」的陳明通局長、邱太三主委、副董事長詹志宏；以及「國防安全」的嚴德發諮委、部長邱國正、總長黃曙光的「三個鐵三角」就定位後，持續落實國防改革與強化國軍戰力、持續深化與理念相近國家的交流合作，並且持續維護臺海及區域的和平穩定與繁榮發展。

(中時 )