台南市玉井區公所於圖書館旁打造芒果樹公園，栽種了愛文等15種芒果品種的苗木，兼具休憩與教育功能。（劉秀芬攝）

台南市玉井區公所美化圖書館小空地，打造成芒果樹公園，兼具休憩與教育功能。（劉秀芬攝）

當各公所忙著種花樹美化環境、吸引觀光客，有芒果故鄉之稱的台南市玉井區，最近改造圖書館旁1.2分大的社區公園，栽植了愛文、金煌等15種芒果品種的苗木，打造成符合在地特色形象的公園，不僅提供居民新休憩空間，也兼具知性的生態教育功能。

玉井圖書館旁社區小公園原為閒置空間，雖有定期除草，但景觀略顯單調，玉井區長陳新澈表示，為增加當地居民休閒場所，公所結合在地特色美化環境，收集了愛文等15種芒果品種，每種先種植1株，並製作解說牌，希望讓民眾一次認識15種芒果品種。

台灣芒果品種眾多，光是農委會登記的就有22種，就算是果農也未必每種芒果都認識。玉井公所先於小公園栽種了愛文、玉文、慢文、蘋果文、金煌、烏香、夏雪、貴妃、西施、海頓、杉林、凱特、紅特特、台農1號、土檨仔等15種，未來將視狀況評估是否繼續補植。

除了芒果樹，公園步道旁也栽種了易管理的草花植物，未來第2期工程將會增加開花灌木類，持續綠美化，讓植物生態更豐富、多樣。

(中時 )