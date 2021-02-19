變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

2017年變性成女兒身的網紅「罔腰」近期自爆懷孕3個月，在網路上秀出腹部隆起照及超音波照，男友透露是透過天價的人體試驗才懷上寶寶，引發各界譁然。對於男變女的變性人的懷孕機率，醫師表示，除非本身是有子宮的陰陽人，否則不太可能自己生，且要移植子宮到男兒身機率很低，想要小孩只能到國外找代孕。

國泰綜合醫院生殖醫學中心主任賴宗炫表示，變性人有2種，1種是基於性別認同，切除性器官成女兒身者，另1種是陰陽人。陰陽人又分為假性和真性，假性陰陽人只有1套生殖系統，真性陰陽人則有2套生殖系統，有子宮才會有懷孕的可能，但就陰陽人來說， 生殖系統可能不太完全，要懷孕難度很高。

賴宗炫表示，男變女的變性人若要小孩，只能找代理孕母借卵生，用自己的身體不太可能。由於台灣代孕未解禁，要做也只能到國外做。有部分醫師提到用子宮移植的方式懷孕，但他坦言，這種想法有點太天真，男兒身沒有懸吊韌帶，無法把子宮「吊起來」，子宮無法扶正，不同性別的移植機率很低很低。

對於是否有可能是腹腔懷孕？賴宗炫表示，腹腔懷孕是罕見的子宮外孕，胎盤長在腹腔內會刺穿血管，導致內出血，造成胎兒和媽媽死亡。過去文獻顯示有人活產過，但都是鳳毛麟角的案例，運氣差的人仍居多，且活產的那幾例也不是刻意植入的。由於腹腔懷孕風險高，不太可能有醫師做人體試驗，國外若要冒這個險，恐怕也難找到有意願的醫師。

賴宗炫表示，罔腰說人家做違法的人體試驗，這是不對的，不應該為了讓自己出名，波及不相干的醫院，身為網紅必須要注意。另外，也許有些民眾看到罔腰的案例，會以為腹腔懷孕沒問題，誤把危險的事當作好事，這對民眾來說也是不好的教育。

(中時 )