疫情持續延燒，面對近來的疫苗購買爭議，國民黨團要求行政部門須針對疫苗整備進行專案報告並備質詢。針對疫苗問題，名經紀人夏春湧今(19日)在臉書撰文指出，「蔡英文政府最愛說的就是超前部署，可是從他們的作為來看，『朝錢部署』才是正解」。

夏春湧19日在臉書表示，過年最熱門的話題就是「疫苗何處尋」，當全世界都在風風火火打疫苗的時候，「我們偉大的政府卻在自憐自哀，感覺上我們就像是個被休了的小媳婦，流浪天涯無人問津。」

夏春湧認為，「蔡英文政府最愛說的就是超前部署，可是從他們的作為來看，『朝錢部署』才是正解，前面有錢一馬當先，後有疫苗駟馬難追，世界三等公民非我們莫屬」。他更說，疫苗什麼時候可以求到手，說實話大家已經不抱什麼希望，「每天看陳時中演戲，就看他什麼時候能把疫苗變出來」。

不僅如此，夏春湧更狠諷「白日依山盡，疫苗到處流，離我千里遠，一劑都難求」。對此，網友留言表示，「喜歡後面那四句、太有感了」、「朝錢部署，一針見血」、「買不到疫苗還說健康的人其實不需要疫苗」、「捨近求遠，遠水救不了近火」。

至於，德國BNT公司18日表示會供應台灣疫苗，讓國人又燃起希望，更關心疫苗的採購進度，衛福部長陳時中19日說，和德國BNT公司的疫苗採購進入最後階段，現在等待簽回合約，進行後續採購。

(中時新聞網)