總統府傍晚召開記者會，公布新一階段國安人事部署；總統府發言人張惇涵表示，蔡總統對於新任國防部長邱國正的期許是，必須完成下一階段的國防改革。包括非傳統威脅、不對稱作戰、聯合作戰等全盤檢討與規劃。

張惇涵指出，針對新一階段的區域及國際情勢，以及後疫情時代下，所牽動的全球政經變局，國安團隊也將進行相應的任務調整及部署。

他說，近期，蔡總統在通盤考量、徵詢，並與行政院蘇貞昌院長商議後，就新一階段國安團隊的任務與隊形進行再部署。

他說，現任國防部長嚴德發將轉任國安會諮委。嚴諮委擔任過陸軍裝訓部指揮官、陸軍八軍團指揮官、陸軍司令等職務。在蔡總統2016年執政後，也先後擔任參謀總長、國安會諮委、國安會秘書長等要職。

他說，在嚴諮委將近三年的國防部長任內，承總統之命，落實國防自主、國機國造、國艦國造、國軍個裝更新及營舍改建等各項國防改革事宜，並全力支援防疫工作。特別是面臨中國的文攻武嚇，帶領三軍弟兄姊妹，確保國家安全不遺餘力，嚴德發可以說是蔡總統最倚重的國軍將領，因此，蔡總統特別邀請留在國安團隊，轉任國安會諮委，希望倚重其專業與經驗，擔任總統最重要的軍事顧問。

張惇涵說，邱國正部長歷任陸軍六軍團指揮官、後備司令、國防大學校長、陸軍司令、參謀總長、退輔會主委，到現任的國安局長等要職。軍職生涯歷練完整，豐富的行政經驗與沈穩個性，治軍嚴謹且擅長溝通，廣受各界所肯定。

他說，邱國正部長1999年從美國陸軍戰爭學院畢業，並在2018年入選該校名人堂，是首位入選的臺灣人，熟悉美國的國家戰略和軍事思維。國安局長任內，在對美戰略溝通和相關安全工作的推動上建樹良多，更將助益後續雙方在國防事務上的合作。

他指出，以邱國正部長過去的經歷，對於國防體系的工作充分掌握，能夠立刻上手未來的國防改革工作。並且，他的歷練不僅限於國防要職，更是國安團隊的重要成員。特別是在國安局長任內，從整體的國家安全、國家戰略、區域情勢分析與研判，都協助蔡總統和國安團隊做出重大決策，對於國安團隊也有重大貢獻。

他強調，更為重要的是，邱國正歷任參謀總長、陸軍司令、後備司令，有鑒於後備動員是全民國防和國土防衛的核心。總統期盼借重他的專業與經驗，落實國軍現階段重中之重的「常後一體」、「後備動員合一」與「跨部會合作」的三項改革措施。

他表示，除了上述重中之重的後備改革任務外，蔡總統對於邱國正部長的期許是，必須完成下一階段的國防改革。包括非傳統威脅、不對稱作戰、聯合作戰等全盤檢討與規劃。要落實這些重要的國防改革任務，需要熟稔基層和部隊實務工作、並對國安戰略和國防體系有充分瞭解；因此，下一個階段由邱國正來擔任國防部長，是最合適的人選。

(中時 )