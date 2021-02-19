證交所統計，110年台股開盤迄今日2月19日止，共28個交易日，集中市場成交值為9兆9,946.35億元，逼近10兆元大關，市場日均值3,569.51億元，股票成交量周轉率為21.74％，股票日平均成交量周轉率為0.78％。

證交所統計，今日發行量加權股價指數收盤為16,341.38點，周漲538.98點，周漲幅3.41％，台灣50指數收盤為13,844.95點，周漲399.98點，周漲幅2.97％，寶島股價指數收盤為18,561.30點，周漲643.20點，周漲幅3.59％。

產業別指數方面，周漲幅以造紙類指數上漲8.77％為最大，跌幅以其他電子類指數下跌1.12％為最大，未含金融類指數上漲493.5點，漲幅3.52％，未含電子類指數上漲491.48點，周漲幅3.25％，未含金融電子類指數上漲466.97點，周漲幅3.6％。

此外，本周集中交易市場總成交值為1兆1,420.25億元，全體上市股票成交金額為1兆874.53億元，股票成交量周轉率為2.4％。

各產業上市股票成交金額前三名為：半導體類5,020.96億元，占全體上市股票交易金額46.17％；電子零組件類1,519.02億元，占比13.97％；光電類876.32億元，占比8.06％；成交量周轉率前三名產業為：航運類8.21％、光電類6.81％、半導體類6.09％。

證交所統計，2月19日全體上市公司市場總值為49兆7,883.75億元，周市值增加1兆6,316.38億元，增幅約為3.39％。

(工商 )