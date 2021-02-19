財政部19日發布統計通報指出，依2018年綜所稅統計專冊顯示，65歲以上高齡所得人2018年總所得為4,576億元，其中以股利收入1,819億元居各收入之冠，領取股利者約101.5萬人，平均每一位65歲以上銀髮族每年獲配股利17.9萬元。

而銀髮族仍有不少人在職上班，2018年薪資所得收入總共為1,142億元、平均每一位高齡就業者2018年領取42.5萬元薪資。

高齡者2018年利息所得為920億元、多為銀行存款利息，平均每一位高齡存款者在2018年獲得6.6萬元利息收入。

至於有些銀髮族選擇當包租公，根據財政部統計，65歲以上族群有20.3萬人有租賃與權利金收入、總共為454億元，高齡包租公2018年平均每人領取22.4萬元租金。

財政部也表示，高齡者所得資料並不包括免課稅情況，因此若有地下收入或免稅者不會被計入統計，而每一位所得人可能同時會有多項所得如股利、薪資等，另外還有其他所得項目如營利所得、執行業務所得、財產交易所得、機會中獎獎金、退職所得、稿費所得等，因金額較小、未特別列入統計。

(工商 )