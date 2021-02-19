全球高收益債券到期殖利率從去年底的4.81％降至4.61％，創下歷史最低紀錄。此時該如何挑選高收益債券基金，以獲得更好的報酬？「鉅亨買基金」表示，通常評級較低的企業債券，因先前到期殖利率較高，利率下降空間較大，債券上漲空間也會較多，因此建議可找尋持有較多低評級企業債券基金。

由於疫情尚未完全控制，為讓經濟能儘快重返復甦之路，全球主要央行今年都已舉辦利率決策會議，為未來持續維持寬鬆貨幣政策奠定下堅固的基礎，導致近期各評級債券到期殖利率全面下滑。根據資料統計，以美國企業債券為例，與2019年底時相比，AA級的到期殖利率從2.4％降至1.7％，BB級由4.4％降至3.7％，評級最低的CCC則自12.5％降至8.2％。評級越高的企業債券，由於原本利率就處於較低水準，進一步下降空間有限；反倒是評級較低的企業債券，因為先前到期殖利率較高，利率下降空間更為寬廣。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，無論從到期殖利率或是與公債間的利率差距來看，整體高收益債券價格都處在偏高價位，未來資本利得的獲利空間相對有限，高收益債券基金的投資選擇更顯難度。依目前各評級債券的利率下降空間來看，CCC評級的債券仍比其它券種的資本利得收益空間相對高。目前主要全球高收益債券指數（Bloomberg Barclays High Yield Bond），CCC與以下評級債券比重約占13％，要想在低利率環境中，取得優於整體指數的表現，則需找尋持有更多低評級企業債券的基金。

然針對持有較低評級企業債券是否要承受更多的違約風險？張榮仁認為，隨著各國疫苗加快施打進度，疫情有望穩定下來，加上全球央行實施超低利率強化經濟動能運轉，而美國財長葉倫亦強力悍衛1.9兆美元刺激方案，皆有助於企業獲利的改善，企業債券的違約風險可望下降。惠譽信評在今年1月份的預測報告，已將今年美國高收益債券違約率預測值自5％～6％調降至3.5％。2022年的違約率亦從最初預期的5％～7％下調至4％～5％。

雖然美國1月份零售銷售和工業生產表現優於預期，但上週的初領失業救濟金人數意外增加，美國失業人口仍較疫情爆發前高出900萬人，經濟要全面恢復仍需一段時間。張榮仁表示，在全球持續執行低利政策下，追尋收益資金將被迫轉向收益更高的資產，評級較低的高收益債券潛在資本空間更大，建議投資人可以利用「鉅亨買基金」今年免手續費的優惠，布局相關的高收益債券基金。

(工商 )