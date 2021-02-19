新年就是要有新氣象！如果你精心為自己預備了新衣新帽，讓自己看來能格外有朝氣。不如也讓你隨身攜帶的手機，也在新年之初有個全新開始！遠傳電信宣布自2/22 ~ 2/26止，在北、中、南共9家門市推出手機及平板免費健診服務，由專業工程師依手機或平板狀況，提供專業建議，新年也讓手機展現新氣象！

消費者只要持安卓手機至遠傳指定健診服務門市，即享有32~59項手機功能免費檢查；蘋果手機的用戶則提供37項手機功能免費檢查，若手機或平板無法現場處理需轉送維修中心，所產生的維修費用，遠傳也提供95折優惠。消費者只要至遠傳9家指定門市完成健診服務，並於該門市打卡按讚，還可獲得精美小禮物。

遠傳提供手機及平板健診服務門市資訊。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

同時，為了讓消費者在疫情期間安心使用手機或維持手機亮麗的外觀，全台遠傳門市皆備有手機消毒機、酒精及鍍膜液等，歡迎消費者前往體驗。感受與過往不一樣的手機健檢服務！

除了手機裡外可以透過健檢進行檢查，讓手機內外都可以有個全新開始之外。如果想要有個新開始，換個手機號碼絕對也是一個妙招！新年若想換個好記、順口的手機門號，到遠傳信義威秀、台北館前、三重正義北、土城中央、逢甲福星、新竹巨城、台南民生、草屯太平、高雄瑞豐、屏東中華等10家指定門市，申辦遠傳5G 999以上限定資費，就能選頂級黃金門號卡，有5889(我發發久)、9889(就發發久)、9898(就發久發)等超開運、好吉祥門號，

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