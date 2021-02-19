中華職棒味全龍隊下月進入一軍賽事，球隊積極投入春訓備戰，創辦人魏應充今天（19日）也首度到重建中的新竹市立棒球場，了解龍隊另一主場的工程進度，新竹市長林智堅盼球場重生能創造無限未來，魏應充也盼與竹市攜手，共創棒球經濟生態圈。

新竹市立棒球場是竹苗區唯一具有萬人觀眾席的比賽型場地，但球場啟用超過40年，許多設備已不符現今球賽的需求，新竹市府爭取到前瞻基礎計畫經費，

新建工程於前年10月開始施工，去年1月9日頂新集團旗下龍來球場公司通過民間經營管理（OT案）評選，為球場未來委外經營廠商。

立法院副院長暨新任中華職棒大聯盟會長蔡其昌與林智堅市長、體育署張少熙署長今天（19日）共同視察新竹市立棒球場重建工程，味全龍隊創辦人魏應充繼前年3月及11月兩度造訪新竹、向市府請益後，今天也首度到場了解球場新建工程進度。

蔡其昌致詞時提到，他上任會長後，積極走訪各球場，了解球迷需求，新竹球場是他走訪的第2個球場。蔡其昌稱讚林智堅市長能爭取到前瞻經費重建球場，真的很了不起，不過他也發現，球場的螢幕設計太小；他認為，螢幕是「球迷指揮中心」，是職業運動賽事動員球迷、與球迷互動的最重要裝置，針對加大螢幕涉及預算追加，他已詢問體育署，體育署承諾在法規範圍內全力協助。

魏應充表示，希望未來的新竹球場符合市民需求，展現新科技、新高度、新亮點，未來將提供5G網路服務，並透過味全龍隊紮根社區棒球，吸引家長帶孩子們看球賽，鼓勵大家運動、提升免疫能力。魏應充期許球團能提供「從感動到撼動」的服務，帶動更多球迷參與棒球運動，未來也希望能與新竹市攜手，共創棒球經濟生態圈。

「重生的勇氣，是為了這重要的一刻。」林智堅市長指出市立棒球場的啟動重建充滿了挑戰，從申請案啟動到工程發包再到OT案委外，每一個環節都扣著下一個環節，感謝中央的挹注，讓新竹市立棒球場獲得8.7億的補助，能夠展開新的生命。球場的重生，也將為新竹市棒球里程碑翻開歷史新頁，創造無限未來。

(中時 )