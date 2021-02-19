變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

變性網紅「罔腰」（本名江嘉文）在2017年特地赴泰國動手術，成為正港女人，連身分證性別欄都已換為女性，平時也樂於在社群曬恩愛，和新男友感情相當甜蜜；1月底罔腰就曾拍大肚照報喜訊，「花這麼多錢得到的寶寶」，當時已被質疑沒子宮如何懷孕，18日又無預警曬出超音波照，掀起社會大眾熱議。

罔腰18日在IG上傳一張男友從背後環抱她的甜密照，畫面中更附上一張超音波照，向粉絲報喜訊，「終於到了可以公開的時間」，從她的男友溫柔地撫摸她的肚子，及超音波照片記錄小孩已11週，都能感受到她升格準媽媽的喜悅。

不過，有眼尖網友注意到，罔腰在1月21日就曾在IG發文，她分享一段隆起的肚子影片，並表示「我花這麼多錢得到的寶寶，誰在批評他，我就跟他戰爭」，而當時的肚子和近日她分享的照片大小差不多，不禁好奇問「過一個月胎兒都不會長大？肚子都不會變大嗎？」。

當時就有不少人懷疑罔腰懷孕真實性，紛紛表示「沒有子宮怎麼會有寶寶啦，應該是花很多錢吃飯吃出來的肚子」、「屎寶寶嗎？」、「就沒有子宮是要怎麼孕育小孩啦，誤導粉絲，一團幸福肥肉才是真的」、「這寶寶鐵定是咖啡色的」、「通常應該會是早上出生」。

有網友點出沒有「媽媽手冊」很可疑，罔腰還回嗆快要去拿了。(圖/ 摘自罔腰IG)

罔腰懷孕事情爆發後，高醫婦產部部長龍震宇指出，若沒有子宮、卵巢，要懷孕微乎其微，雖然PO出的超音波照確實有胚胎，不過一般變性人單純是外陰部生殖器官，沒有移植子宮，幾乎是不可能受孕，所以用腹部代替子宮受孕，機會微乎其微。所以罔腰是否真的懷孕，目前仍無法確認。

(中時新聞網)