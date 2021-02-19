拜登政府上台後，市場原本預料美中關係將緩和，對陸加徵關稅以及半導體禁令有機會解套，不過，隨著歐美各國陸續意識到戰略性物資以及本土生產線的重要性，據外媒報導，拜登政府打算簽署一道行政命令，要求行政團隊對關鍵供應鏈進行調查，包含半導體、大容量電池、醫療用品以及稀土供應狀況。

據《CBNC》報導，這份行政命令內文目前還未定案，效果主要是落實美國製造業供應鏈以及國防需求彈性，維持保護美國國家安全以及緊急準備，將審查美國製造業與上游關鍵廠商的差距，評估這些供應鏈是否由與美國友好或是不夠穩定的國家所主導。

報導提到，該行政命令的消息雖未提到北京當局，但很大程度上與美國經濟、科技產業最強而有力的競爭對手，且高度依賴的只有大陸市場。拜登本月也提到，該行政團隊正準備與大陸的極端競爭開始準備。

內文提及，該計畫預估分2階段，第一步為100天審查階段，美國政府官員會分析哪一些為優先關注的供應鏈，例如半導體封測、電動車電池以及稀土與醫療補給品等供應鏈。

以上階段完成後，並由拜登簽署該項行政命令，工作小組就會採取行動，包括外交協議、貿易政策路線修正，確保美國利益優先。

至於對陸加徵關稅部分，美國財政部長葉倫受訪提到，美國政府正在評估對華政策調整，至於川普政府所留下的大陸進口商品加徵關稅，目前沒有取消的打算，對此，陸方回應，川普當年打的貿易戰，最後買單成本的都是美國企業與消費者。

(中時新聞網)