宏碁在去年的GFK調查中心，不管是桌機電競、輕薄筆電等都獲得了第一名的成績，除此以外其旗下的創作考筆電ConceptD概念家創系列，也再次推出全新機款，包括了全新可翻轉、擁有觸控螢幕等功能的ConceptD 7 Ezel Pro及ConceptD 3 Ezel、ConceptD 3 Ezel Pro多款新機，即日起已可於Acer Store上購買。

全新的ConceptD 7 Ezel Pro及ConceptD 3 Ezel、ConceptD 3 Ezel Pro新機，採用了宏碁特殊Ezel軸承設計，提供6種使用模式靈活切換，讓創作者能在不同的環境下，都能以不同的模式去進行創作、繪圖、展示等情景，更榮獲2020年度Good Design大獎，此次的機種共有14.1吋及15.6吋、分別搭載NVIDIA Quadro顯示晶片或GeForce顯示晶片的5款機種。

宏碁的ConceptD 3 Ezel，定價為6萬3800元起。（宏碁提供）

像入門款的就可選擇ConceptD 3 Ezel、ConceptD 3 Ezel Pro，前者擁有18小時的續航力，更提供包括了可編程鍵盤和一系列連接選項，但最重的15吋機型僅1.95kg重，加上時尚白色全金屬機身及琥珀色背光鍵盤和玻璃觸控板，加上滿足繪圖或草圖繪製需求，也能處理動畫製作和3D建模的功能，可是創作者出門的好伙伴，而且定價為6萬3800元起，入門者來說更易入手。

另外專業商務行的則有頂級的ConceptD 7 Ezel Pro(CC715-71P)，其採用微弧氧化（Micro-Arc Oxidation）技術，具備抗腐蝕及抗氧化性來增加強度，並且採用防污高耐磨塗層，更可使用Wacom EMR觸控筆進行繪製，搭配宏碁特殊Ezel軸承設計的6種工作模式，就算與客戶面對面溝通也輕鬆自在，而且更配備了4K IPS 螢幕、螢幕亮度達400尼特，採用色彩校正技術，經校準後能忠實呈現PANTONE配色系統（PMS）色彩，並具涵蓋100%的Adobe RGB色域以及Delta E<2的色彩精確度等功能，定價12萬8000元。

宏碁的ConceptD 7 Ezel Pro(CC715-71P)，定價12萬8000元。（宏碁提供）

以上5款機種定價自6萬3800元到12萬8000元，即日於線上Acer Store開賣，依照機種隨貨搭贈價值3000元至萬元的組合包，同時配合NVIDIA搭贈價值約8000元3個月ADOBE CREATIVE CLOUD軟體、全系列產品皆享有尊榮服務，包括上網登錄註冊後保固延長一年、貼心預約、專業諮詢及色彩調校服務等四大ConceptD Service+加成服務。

宏碁的ConceptD 7 Ezel Pro(CC715-71P)，可使用Wacom EMR觸控筆進行繪製。（宏碁提供）

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