針對國民黨副秘書長黃奎博指控美國第七艦隊在南海進行自由航行的聲明，是對我國南海主權的否認，民進黨國際事務部副主任兼發言人謝佩芬表示，國民黨的說法，不但是明顯的超譯，也可能會造成國際社會有台灣「敵友不分」的錯誤認知。

謝佩芬指出，事實上，第七艦隊執行自由航行任務，起因是，中國聲稱幾乎擁有整個南海的主權，並以競爭的利益來霸凌鄰國，製造印太區域的動盪不安，透過自由航行任務的執行，來嚇阻中國單邊作為，確保區域的穩定安全。

謝佩芬說，美國拜登政府上任後，已多次重申遵守《台灣關係法》與「六項保證」，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。如今美國第七艦隊持續南海自由航行任務，行經南沙群島，就是在實踐協防台灣，穩定台海區域穩定的具體行動，而國民黨的副秘書長卻超譯為對台灣南海主權的否定，這樣的說法，難道是在打臉國民黨去年在立院提出希望美國協防台灣的決議案嗎？

她說，不禁讓人質疑，國民黨是不是與中國譴責美國，自由航行任務是在煽動南海區域動亂，和干涉內部事務的說詞，相為呼應呢？

另外，對於國民黨也藉機批評政府在海巡署的艦艇外部加註TAIWAN（台灣）文字，謝佩芬表示，相較於過去，蔡總統上任以來，國際社會對於台灣在區域安全穩定上的投注多所肯定，而在海巡艦艇塗裝新增TAIWAN字樣，面對「灰色地帶衝突」的應對，能讓海巡艦艇有更清楚的辨識、更安全的執法。

謝佩芬說，不禁要反問過去國民黨執政時，面對中國在南海的單邊作為有什麼務實作法？看到TAIWAN就受不了，甚至還想塗裝CHINA，這會是比較務實的做法？

(中時 )