民進黨前立委沈富雄18日大酸衛福部長陳時中，桃園醫院大規模的PCR和血清抗體大檢測結果出爐，「數字美到令人難以置信」，他相信一定有漏網之魚，但都自動消失於無形，忍不住諷「台灣已經是一個不適合新冠病毒存活的絶境」。對此，名嘴羅友志表示，他自認是優秀文字工作者，但看完沈富雄高級酸，他是甘拜下風。

資深媒體人 羅友志（攝影／邱子軒）

沈富雄近日在臉書指出，台灣的確診案例多數境外移入，桃醫事件的破口是醫護及其家屬，是少見的例外，其他一定有漏網之魚，但都自動消失於無形，專家們一天到晚所憂心的定時炸彈，在號稱重大危機的發生地及其週邊竟然一個也沒有！而且21例的感染顯然是直接感染，無需經過第三者傳播，這是多麼駭人聽聞的奇聞。他認為，台灣已經是一個不適合新冠病毒存活的絶境，僥倖混進，難逃一死。

對於沈富雄所言，羅友志19日在臉書回應，沈大老就是沈大老，這篇用字，比起當年「長輩說四個可能」，高級酸的功力又何止高上一個檔次？讓「陳手錶」明明看了之後好想拿出「社維法」偵辦，卻又默默放下，無法動手，因為陳部長怎麼對一個稱讚自己的人下殺手？他稱讚「沈大老厲害」，自認是優秀文字工作者的他，甘拜下風。

對此，網友紛紛留言回應，「內宣做的好，執政沒煩惱」、「義和團治國」、「沈大老不愧是民進黨出來的，才能用這種標準民進黨思維及話術，正反面表述」。

(中時新聞網)