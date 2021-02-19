總統府今宣布調整國安團隊，陸委會主委由前法務部長邱太三接任，對此，時代力量立法院黨團表示，邱太三於擔任國安會諮詢委員任內，涉嫌接受壢新醫院院長逃漏稅案「關說」時任桃園地檢署檢察長彭坤業，對於總統府任命邱太三擔任陸委會主委，非常遺憾，令人失望透頂，完全無法接受。

時力黨團指出，針對邱太三涉嫌關說案，監察院調查報告認定邱太三涉及「關說」的典型行為，違失情節重大且明確；公務人員懲戒委員會也認為涉嫌違反公務員服務法第1條及第5條規範，未依法行政且行事欠缺謹慎，足以損傷國安會諮詢委員之職務名譽，並導致社會質疑司法公信力情事。

在爆發富商翁茂鍾收買司法院大法官、最高法院庭長、法官、檢察長、檢察官等成為司法史上最大醜聞後，行政院長蘇貞昌大張旗鼓表示要徹底嚴辦；但總統府卻對外宣布，任命有明確關說紀錄、嚴重傷害我國司法公信力的前國安諮詢委員邱太三為大陸委員會主委，主責對大陸第一線的工作，時力黨團對於這樣的人事任命，表示非常遺憾，令人失望透頂，完全無法接受。

時力黨團呼籲，希望蔡英文總統審慎考慮邱太三人事任命是否適當，同時也期盼行政機關儘速將承諾已久的妨礙司法公正罪、不法關說罪及不法餽贈罪修法版本儘速送進立法院，以利立法院儘快三讀通過，挽救近來全國人民對於司法改革已經所剩無幾的信心。

(中時 )